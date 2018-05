Durante l'inseguimento lancia la cocaina nel giardino di una casa: 22enne catturato

Prima l'inseguimento a tutto gas lungo la strada, poi il lancio di un involucro di droga direttamente nel giardino di una abitazione privata a Foligno. E' stata la proprietaria di casa ad allertare i carabinieri, dopo che una vicina, a passeggio con il cane, aveva notato il lancio di un "pacchetto sospetto" dal finestrino di un'auto che - nel frattempo - era inseguita dai carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari hanno ritrovato il pacchetto nel giardino, contenente 50 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione, questi ultimi posti sotto sequestro. Durante la fuga sono stati gli stessi carabinieri a notare il lancio dal finestrino.

Il lancio era stato effettuato dal passeggero del veicolo inseguito, un giovane di 22 anni bloccato dai carabinieri, che ha ammesso di essere stato in possesso della droga ma che poi si era sbarazzato del pacchetto durante la fuga. La perquisizione è stata effettuata anche all'interno della sua abitazione nel folignate, dando comunque esito negativo. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Spoleto.