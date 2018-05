Blitz nella casa dello spaccio, eroina "pura" e 4mila euro in contanti: pusher in manette

Un tesoretto di banconote in casa e 65 grammi di eroina ancora da "tagliare" e che avrebbe fruttato, al dettaglio, circa 320 dosi nel mercato della droga di Perugia. Ad essere arrestato - per detenzione ai fini di spaccio - un nigeriano di 27 anni, già noto agli Uffici di polizia: il giovane e' stato fermato dagli agenti delle Volanti della Questura di Perugia in zona stazione con "fare sospetto". Ad un più approfondito controllo, che i poliziotti hanno deciso di estendere anche nella sua abitazione nei pressi di via del Macello, è saltata fuori la droga e i soldi, provento dell'attività di spaccio del 27enne. In camera del coinquilino invece gli agenti hanno ritrovato un quantitativo modesto di cocaina, che gli è valsa così una denuncia a piede libero.Il 27enne è stato invece tratto in arresto e processato per direttissima questa mattina. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto per l'indagato la misura della detenzione in carcere.