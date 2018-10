Fermato spacciatore con le dosi di cocaina già pronte all'uso: arrestato e spedito in carcere

E’ stato fermato e identificato venerdì scorso mentre, con fare sospetto, si aggirava per le vie del centro storico di Foligno. Sottoposto a perquisizione dai carabinieri di Spello nel corso di un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio, è stato trovato con sette grammi di cocaina. La droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, avrebbe fruttato al dettaglio circa 500 euro anche alla luce dell’ottima qualità della cocaina confermata dalle analisi di laboratorio condotte sullo stupefacente.

L’uomo, un 23enne di origine albanese domiciliato a Milano, ma risultato irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processato con rito direttissimo al tribunale di Spoleto. Il giudice, al termine della convalida, ha disposto per il 23enne il divieto di dimora nel comune di Foligno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Milano che dovrà anche avviare la procedura di espulsione.