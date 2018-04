Pusher braccato e catturato, addosso la cocaina pronta per essere spacciata

Braccato e arrestato con mezzo etto di cocaina. E' l'operazione antidroga condotta dagli uomini del Commissariato di Foligno nella serata di sabato, nell'ambito di alcuni controlli specifici sul territorio. L'uomo, prima di essere perquisito, ha tentato di eludere i controlli dandosi alla fuga, ma i poliziotti lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. A un controllo più approfondito è emerso che lo straniero aveva con sè, occultato in un pacchetto, circa 50 grammi di cocaina pronta per essere spacciata. Inevitabile per lui l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina in tribunale. Il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto per il 30enne gli arresti domiciliari.