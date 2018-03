Cocaina, targhe rubate e il kit per scassinare: braccati tre giovani, scattano le denunce

Il gesto è stato repentino, la mossa fugace e apparentemente innocua. Ma non è sfuggita ai poliziotti in servizio che hanno da subito sospettato su quell' ingenuo (in apparenza) scambio di una busta di plastica tra due uomini. E’ accaduto in zona Ponte della Pietra nei pressi di un centro commerciale. I poliziotti sono riusciti a bloccarne uno perché l’altro, con un balzo, è riuscito a scappare, abbandonando anche il sacchetto ricevuto con all’interno due cacciaviti, quattro mascherine in plastica della parte anteriore di un veicolo ed una targa rubata.

Intanto l’altro uomo, un giovane albanese di 23 anni, è stato ritrovato in possesso di 500 euro in contanti nonostante si sia dichiarato senza fissa dimora e privo di lavoro. Condotto in Questura, è scattata la denuncia piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Ma dopo qualche ora aver lasciato gli uffici di polizia, eccolo di nuovo in compagnia del “fuggitivo”, raggiunti da un altro individuo a bordo di un’auto. Tutti e tre fermati per un controllo, uno di loro ha anche tentato di disfarsi di due involucri contenenti 1.40 grammi di cocaina.

Accompagnati in Questura, il fuggitivo è stato identificato per un albanese del ’93, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione – in concorso con il connazionale dal quale aveva ricevuto la busta – nonché per resistenza. Il terzo, identificato per un 30enne, è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con tanto di ritiro della patente di guida.