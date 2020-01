Nascondono 40mila euro di droga sotto un albero, beccati mentre cercano di recuperare le dosi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno arrestato un cittadino albanese, incensurato, di 23 anni, e condotto in una comunità un connazionale minorenne, di anni 17, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I due avevano occultato oltre 300 grammi di cocaina, per un valore di mercato di quasi 40mila euro.

I militari hanno notato e seguito due giovani che, dopo essere scesi dalla lora auto, si avvicinavano ad un albero in aperta campagna e si mettevano a scavare per recuperare un pacco. I carabinieri hanno deciso di fermare i due che, alla vista dei militari, si sono dati immediatamente alla fuga, prima in auto e poi a piedi nella campagna.

Dopo un breve inseguimento protrattosi sono stati entrambi raggiunti e fermati, con il conseguente recupero anche della droga, già divisa in 60 dosi, oltre a materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento della sostanza.