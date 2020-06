Spacciatore arrestato in centro, in casa scovati anche due portafogli rubati e cellulari

Un arresto e una denuncia per ricettazione a Perugia. Tutto è partito a seguito di alcuni controlli sul territorio durante i quali gli agenti delle Volanti hanno notato, a San Francesco al Prato, un uomo allontanarsi alla loro vista. Attraverso il sistema di videosorveglianza, però, i poliziotti della Questura hanno potuto visionare le immagini che riprendevano un giovane uomo mentre cedeva degli involucri confezionati in cambio di denaro.

Dopo essere stato rintracciato ed identificato – si tratta di un 35enne della Guinea Bissau, regolare in Italia – è stato sottoposto a perquisizione. Nascosti fra le cuciture della cintura e nel cappuccio della felpa, gli agenti hanno trovato e sequestrato 20 grammi di marijuana pronta per essere spacciata e una somma in contanti di circa 70 euro. In casa, invece, aveva un bilancino di precisione e un rotolo di pellicola in cui avvolgere le dosi.

Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e processato con rito direttissimo al termine del quale dovrà scontare una pena di sei mesi e una sanzione di 800 euro. Nel corso del controllo esteso nell’appartamento che il 35enne divideva con un altro giovane straniero, gli agenti hanno trovato, nella camera del coinquilino – un 28enne afghano – due portafogli rubati e alcuni telefoni cellulari di cui non è riuscito a fornire giustificazioni sul possesso. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione mentre sono in corso gli accertamenti per riconsegnare gli oggetti ritrovati ai legittimi proprietari.