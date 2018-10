Blitz in casa del pusher, il nascondiglio per la droga non funziona: arrestato e condannato

Ha patteggiato un anno e dieci mesi, un marocchino di 39 anni arrestato il 22 settembre dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Orvieto dopo essere stato fermato in auto con all'interno sei dosi di cocaina nascoste sotto il sedile anteriore. Il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento del 39enne - difeso dall'avvocato Cristian Giorni -che nei giorni scorsi è stato bloccato dai carabinieri a Castiglione del Lago e perquisito.

I militari, tenendo sotto controllo i clienti, sono arrivati a lui e quando hanno deciso di estendere i controlli anche nella sua abitazione, ecco che è saltata fuori altra droga. Nel cortile della casa, tra un muro di contenimento e una piccola costruzione in muratura , i carabinieri hanno trovato altri 35 grammi di cocaina e un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi. Per il 39enne era scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari a seguito della convalida d'arresto.