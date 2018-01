Un piccolo bazar della droga in casa: oppio, hashish, erba, scatta il blitz dei carabinieri

Oppio, marijuana, hashish e quasi mille euro in contanti. Sono stati i carabinieri della stazione di Castel del Piano ad arrestare un uomo residente a Perugia (già noto alle forze dell’ordine) dopo la segnalazione di alcuni residenti che lamentavano la presenza di tossicodipendenti in zona.

I militari, dopo aver monitorato gli spostamenti dell’uomo, hanno notato una coppia che, dopo un breve scambio di parole con lui, si allontanava con fare sospetto guardandosi alle spalle. A quel punto i carabinieri hanno deciso di eseguire un controllo approfondito ed è scattato il blitz in casa, che ha dato esito positivo.

Intanto l’indagato in quel momento stava uscendo dalla propria abitazione con la droga pronta per essere venduta. I carabinieri hanno ritrovato 500 grammi circa di marijuana, 100 grammi circa di hashish e 5 grammi di oppio. Oltre al denaro e al materiale vario per il confezionamento delle citate sostanze. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato processato con rito direttissimo al termine del quale il giudice ha confermato la misura cautelare.