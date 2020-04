Il cane anti-droga fiuta quaranta grammi di marijuana in un'officina: 37enne arrestato

Quarantuno grammi di marijuana nascosti in due scatole in metallo e custoditi in una piccola officina vicino all’abitazione di un 37enne italiano, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Il blitz dei militari del Nucleo Radiomobile e dei colleghi della Stazione di Magione, supportati dalle unità cinofile, è scattato lunedì scorso a seguito di un apposito decreto ottenuto dall’autorità giudiziaria.

Ed è stato proprio il fiuto del cane anti-droga a scovare, nell’officina ricavata in un annesso in lamiera tenuta chiusa a chiave, le due scatole contenenti lo stupefacente. I carabinieri hanno inoltre trovato due bilancini di precisione e due sacchetti in cellophane trasparenti (quelli utilizzati per il confezionamento sottovuoto degli alimenti), contenenti tracce e residui di sostanza stupefacente tali da far supporre ai militari il giro di “affari” del 37enne.

Per l’uomo è scattato l’arresto e condotto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Città della Pieve in attesa del giudizio direttissimo che si è celebrato ieri mattina. Il giudice del tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei suoi confronti l’obbligo di dimora ed il divieto di allontanamento dal Comune di Magione.