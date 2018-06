Bloccato con un carico di eroina a Ponte San Giovanni, droga pronta da spacciare: arrestato

Arrestato e spedito in carcere. Si tratta di un uomo di 36 anni di origine nigeriana, bloccato a Ponte San Giovanni con addosso 400 grammi di eroina. La droga, suddivisa in due ovuli, conteneva un principio attivo purissimo. Per l'uomo è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è comparso dinanzi al gip per l'udienza di convalida. Difeso dall'avvocato Vincenzo Bochicchio, avrebbe però sostenuto di non sapere cosa contenesse la "busta" che un altro connazionale gli aveva consegnato a Fontivegge. Il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. La notizia è stata riportata da La Nazione Umbria.