Madonna Alta, dopo le segnalazioni dei residenti scatta il blitz anti droga: fermato e arresto 27enne

Blitz degli agenti della squadra mobile della Questura di Perugia in un appartamento in via Gallenga, nel quartiere di Madonna Alta e un 27enne arrestato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti. Sono stati i residenti a segnalare "movimenti sospetti" nel quartiere e così i poliziotti hanno monitorato la zona, fermando anche una giovane studentessa con addosso una dose singola di cocaina appena acquistata.

Da lì gli agenti sono riusciti a risalire al 27enne di orgine albanese e dalla perquisizione in casa, sono saltati fuori circa 25 grammi di cocaina suddivisa in ovuli e 130 euro in contanti, provento della sua attività illecita. Arrestato in flagranza, è stato processato con rito direttissimo questa mattina al tribunale di Perugia dove ha patteggiato due anni, sostituendo la pena con conversione in espulsione immediata. La studentessa invece, è stata segnalata quale assuntrice di droga.