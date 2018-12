Traffico di cocaina, era ricercato in tutta Europa: blitz in casa mentre sta preparando le valigie

Era ricercato in tutta Europa per traffico e produzione di stupefacenti. Sono stati gli agenti del Commissariato di Spoleto ad arrestare un 42enne abanese su cui pendeva un ordine di cattura internazionale emesso dalla Spagna dopo essere stato trovato con 700 grammi di cocaina per un valore sul mercato di circa 50mila euro.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato ai poliziotti del Commissariato di Spoleto che il ricercato poteva trovarsi proprio nel loro comune. Partite le indagini utili a rintracciarlo, i poliziotti sono riusciti ad individuare la sua abitazione a Spoleto. Una volta entrati in casa lo hanno sorpreso mentre stava preparando le valigie e per lui è scattato l’arresto in esecuzione del mandato di cattura. Portato al carcere di Spoleto, è ora a disposizione della Corte d’Appello di Perugia per l’interrogatorio e la convalida dell’arresto, così come richiesto dalla Procura Generale di Perugia.