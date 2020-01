Scendono dal treno con un borsone pieno di marijuana, in manette coppia di fidanzati

Due nigeriani, un uomo e una donna, sono stati arrestati dalla guardia di finanza appena scesi dal treno alla stazione di Fontivegge di Perugia ieri sera.

I militari hanno fermato i due, fidanzati, con una borsa in cui avevano nascosto 518 grammi di marijuana (venduta a 15 euro al grammo avrebbe fruttato 7.700 euro).

Gli arrestati, difesi dall’avvocato Gaetano Figoli, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari Piercarlo Frabotta per l’udienza di convalida. L’uomo ha riconosciuto che la droga era in suo possesso ed era per uso personale. Entrambi gli arrestati sono in Italia come richiedenti asilo e in attesa del riconoscimento dello status di rifugiati. L’uomo ha già precedenti penali, nonostante sia in Italia da pochi mesi, mentre la donna è incensurata. Il giudice ha convalidato l’arresto.