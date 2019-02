Droga a fiumi venduta davanti al negozio etnico, sgominata banda di nigeriani

Un giro di droga vastissimo con reati commessi in Umbria, Emilia Romagna Lazio e Calabria. La sostanza stupefacente veniva da Padova, Reggio Emilia, Modena e Napoli.

Ad organizzare il tutto un gruppo di quattordici nigeriani finit in manette nell’ambito di un’operazione coordinata dal pubblico ministero Manuela Comodi e condotta dai carabinieri di Assisi del capitano Marco Vetrulli.

Secondo gli investigatori il gruppo non aveva altro sostentamento che il traffico e la vendita di droga. Nessuno ha mai lavorato in Italia, pur risiedendovi da tempo. Secondo il gip che ha firmato l’ordinanza di arresto l’unico loro interesse era importare droga e rivenderla.

Ognuno degli arrestati aveva un compito: acquistare all’ingrosso, creare collegamenti, mantenere i contatti, organizzare i viaggi, fare da corriere ingerendo ovuli, spaccio al dettaglio.

Secondo il giudice per le indagini preliminari l’importanza del gruppo è testimoniata dal numero di sim card in uso e dal volume di traffico di chiamate, in codice, che ricevevano e facevano da quei telefoni. Siccome a Perugia l’attività di spaccio avveniva nei pressi dell’African Shop, molti tossicodipendenti non chiamavano neanche più gli spacciatori, tanto sapevano che li avrebbero trovati al solito posto.