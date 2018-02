Blitz in casa, la droga nascosta nella credenza insieme alle conserve: 30enne condannato

Mezzo chilo di marijuana nascosta nella credenza della cucina. E ancora 700 euro in contanti, una dose di cocaina e cinque grammi di hashish. Con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un trentenne ha patteggiato la pena a un anno e sei mesi e al pagamento di un’ammenda di 4mila euro con pena sospesa. Il gip Valerio D’Andria ha accolto l’istanza di patteggiamento concordata tra il pm e la difesa (avvocato Luca Pietrocola). Il giovane era stato arrestato lo scorso maggio dopo che i carabinieri, a seguito di un controllo, perquisirono l’abitazione a Perugia in uso all’indagato e a un amico (per cui si è proceduto separatamente).

Il giovane, incensurato, era il proprietario del contratto d'affitto dell'appartamento dove i carabinieri avevano ritrovato la droga. I due avrebbero avuto quindi la disponibilità in comune delle sostanze ritrovate, non solo perchè custodite all'interno della credenza senza alcuna forma di occultamento, ma anche in virtù della presenza in casa di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. In sede di udienza di convalida il gip aveva disposto per lui la revoca della misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari. Ora è libero.