Dottori di ricerca perugini al Ministero dell’istruzione per la valorizzazione del dottorato. il sostegno di Adi Perugia

È fissato per giovedì 26 luglio 2018 un incontro con il Sottosegretario all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, richiesto e promosso da Aurora Caporali e Claudio Brancaleoni, dottori di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, e appoggiato da colleghi dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri di Perugia. Tema portante dell’incontro sarà la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nell’accesso alla scuola pubblica e nel reclutamento universitario. Capo-rali e Brancaleoni saranno affiancati da Giuseppe Stancarone, coordinatore na-zionale della Area Tematica Scuola per ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani) e da Paola Boati, referente per il Comitato Valorizzazione Dottorato di Ricerca nella Scuola Secondaria. ADI Perugia supporta l’iniziativa e le istanze che saranno portate al tavolo di confronto ministeriale, e diffonderà in tempi brevi gli esiti dell’incontro. ADI Perugia