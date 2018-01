Dossier incidenti a Perugia: il giorno e l'ora più pericolosi per guidare, oltre 60mila multe, i più pericolosi sono gli uomini

Questa mattina la celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. La giornata si è aperta con la tradizionale messa in Duomo, accompagnata dalla corale della Polizia Municipale, cui hanno partecipato le massime autorità della città. Una volta terminata la funzione religiosa è stato dato vita ad un incontro dove sono stati forniti tutti i dati dell’attività compiuta dai Vigili nel 2017.

I DATI - Nell’anno appena passato sono stati 1146 gli incidenti stradali rilevati, mentre sono state 63267 le violazioni al codice della strada accertate. Oltre 13500 gli interventi gestiti dalla Centrale operativa, 1631 i controlli tramite etilometro. Ed ancora oltre 29mila i permessi rilasciati (2300 circa annuali, più di 26mila giornalieri), oltre 52mila le pratiche protocollate, mentre superano la quota di 10mila gli accertamenti anagrafici. Oltre 1300 le ordinanze temporanee in materia di circolazione, 1250 i sopralluoghi tecnici per il rilascio di autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico, oltre mille le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate. Complessivamente i chilometri percorsi dai vigili sono stati circa 496mila, mentre il servizio notturno e festivo si attesta su oltre 34mila ore.

GLI INCIDENTI - Entrando nel dettaglio degli incidenti stradali, la causa principale resta la velocità (355 casi), seguita da precedenza (186), cambiamento di direzioni e/o corsie (135). 57 i casi legati all’abuso di alcool, 7 dall’uso di stupefacenti, 10 i casi di guida senza patente, 25 le fughe dopo l’incidente. Le persone coinvolte sono principalmente uomini (1744 a fronte di 800 donne); la fascia di età più colpita è quella oltre i 50 anni (888).

MORTI E FERITI - Sui 1146 incidenti totali, 756 non hanno fatto registrare lesioni alle persone, mentre in 361 casi ci sono stati feriti. Quattro (uno in meno del 2016) gli incidenti mortali. Il mese da “bollino rosso” è stato anche quest’anno marzo con 116 incidenti, seguito da novembre con 113. Ad agosto (68) si è registrato il numero minore di incidenti.

MEGLIO GUIDARE DI NOTTE Il giorno della settimana più critico resta il venerdì (191), seguito dal giovedì (184). La domenica quello con minor numero di incidenti (104). In 869 casi i sinistri si sono verificati con condizioni atmosferiche di tempo sereno. L’ora della giornata più critica sono le 13 (85 incidenti), seguita dalle 10 e le 11 (83 casi). Durante la notte, inevitabilmente, si registrano meno sinistri.

LE MULTE - Entrando nel dettaglio delle tipologie di violazioni al cds, si sono registrati 42769 casi di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), 2130 dell’art. 126 bis (mancata comunicazione dati conducente), 8009 ex art. 146 (violazione della segnaletica stradale), 2762 ex art. 157 (arresto, fermata e sosta dei veicoli), 4062 ex art. 158 (divieto di fermata e sosta dei veicoli).