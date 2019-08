Doppio incidente nelle gallerie, raccordo Perugia-Bettolle in tilt

Caos sul raccordo Perugia-Bettolle per un duplice incidente. Il primo si è verificato nella galleria Madonna Alta, in direzione Firene, dove due automobili si sono tamponate. L'incidente ha reso necessario chiudere temporaneamente la circolazione.

Quasi in contemporanea nella galleria Pallotta, in direzione opposta, una vettura ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco della partenza di corso Cavour.

Entrambi gli episodi non hanno avuto conseguenze particolare per gli automobilisti, ma la situazione è diventata particolarmente difficile, mandando in tilt la circolazione.