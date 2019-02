Doppio incendio nella notte: a Brufa e a Santa Cristina a Gubbio

Tra i tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco in questo fine settimana segnata da una tempesta di raffiche di vento, ci sono stati anche due importanti incendi che hanno richiesto moltissime ore per domarli proprio a causa del maltempo che li ha alimentati e propagati. Alle 20 i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la località Santa Cristina di Gubbio dove le fiamme hanno intaccato campi e boschi. Per sedare l'incendio campo anche una squadra dell'agenzia forestale.

Incendio nella serata di domenica anche a Brufa: in fiamme è andato un magazzino al cui interno c'erano sono alcuni macchinari e del mobilio. Fortunatamente gli uomini che stanno lavorando sul posto, sono riusciti ad evitare che l'incendio interessasse anche la stalla adiacente.