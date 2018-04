Doppio furto al supermercato, ladri fanno razzia di tutto: bloccati e arrestati

Doppio colpo quello messo a segno questa mattina ai danni di due supermercati di Perugia. Il primo ad essere stato preso di mira, è il Conad di via Eugubina. Qui i ladri - secondo quanto raccontato dal titolare del punto vendita - avrebbero razziato gli scaffali del market per una refurtiva che si aggira intorno a 1.600 euro. Rubate, come si evince dalla foto, alcune confezioni di lamette usa e getta, prodotti per la persona, fazzoletti e perfino un paio di detersivi.

Dopo il colpo, i malviventi si sono spostati in un altro punto vendita di generi alimentari, questa volta nel quartiere di Monteluce. Stesso copione: anche qui avrebbero portato via merce varia, per un valore di qualche centinaia di euro. In questo caso però gli occhi delle telecamere avrebbero "notato" i movimenti sospetti dei due autori del furto e grazie a una pattuglia dei carabinieri presenti in quel momento nella zona, sono stati bloccati all'uscita dal supermercato. Quattro gli arrestati: due maggiorenni e due minorenni in manette.