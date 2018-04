Malviventi in azione, doppio raid nei bar: svaligiata macchinetta cambia monete

Ancora bar e attività commerciali nel mirino dei ladri. Sono ben due i furti messi a segno da una banda di malviventi nella notte a cavallo tra sabato e domenica, a Umbertide. Ad essere stati colpiti, l'Euro Bar e il Bar Pina e non si esclude che ci siano gli stessi malviventi dietro a due colpi, avvenuti a non molta distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso, a parte i tanti danni dovuti alla spaccata del vetro, il bottino è stato magro: pochi euro, riusciti a prelevare dal fondocassa. Nel secondo bar invece, dopo essere riusciti a penetrare all'interno, sono riusciti a portare via una macchinetta cambia soldi con all'interno quasi 3mila euro circa. Su questo caso procede la polizia per cercare di individuare i responsabili dell'assalto.