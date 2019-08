Amanda Knox compra casa: una villa da 700mila dollari con vista sull'oceano

Un viaggio in Italia per parlare di giustizia, una raccolta fondi per il matrimonio (già celebrato, almeno a quanto attestano i documenti) e, adesso, una casa sull’oceano da 718mila dollari. Amanda Knox non smette mai di far parlare di sé.

Secondo il giornale statunitense Radar Online, Amanda Knox e il fidanzato (o marito?) Chris Robinson avrebbero acquistato una casa a Vashon, nello Stato di Washington, “da 3.650 piedi quadrati e tre camere da letto”. Atto registrato con “garanzia legale del King County Court di Washington”.

L’agenzia immobiliare che curava la vendita della tenuta la pubblicizzava come una “casa eccezionale in una strada tranquilla con viste meravigliose. Ambiente tranquillo con 1,97 acri di paesaggi personalizzati, lussureggianti aiuole e sempreverdi imponenti. Senti la luce intorno a te mentre ti rilassi nella grande sala del piano principale! Presenta soffitti a volta svettanti con ampie zone soggiorno e pranzo, ampie finestre panoramiche, camino in mattoni con inserto in legno e cursori sul grande ponte panoramico”.

A luglio, la coppia aveva lanciato una raccolta di fondi per finanziare la cerimonia del matrimonio, definendola “intergalattica” e da celebrare a febbraio del 2020. I registri della King County di Seattle, però, dimostrano che la coppia aveva richiesto una licenza di matrimonio il 21 novembre e che i due si erano sposati a dicembre. Gli amici e i parenti possono “donare $ 500, $ 1.000 o $ 2.000, con i donatori più alti che ricevono un libro di poesie d'amore ‘in edizione limitata firmata’ scritto dalla coppia chiamata Cardio Tesseract. I soldi andranno a favore di cibo e alcol, servizi per l’infanzia, costumi fatti a mano e un fondo per la luna di miele”.

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito web della coppia si precisa che “abbiamo chiesto i documenti per essere legalmente sposati nel dicembre dello scorso anno per semplificare le nostre tasse e assicurazioni, ma non abbiamo ancora celebrato il nostro matrimonio con i nostri cari”. Sull’acquisto della casa, invece, non è detto alcunché come riporta Yahoo .

Secondo quanto riferito sempre da Amanda Knox, “questo scandalo è l’ennesimo esempio di irresponsabile comportamento dei media che provocano indignazione. L’ultimo esempio delle false notizie su una persona che ha sofferto da quando è stata gettata contro la sua volontà sotto i riflettori nel 2007”.