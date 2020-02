La fidanzata abbandonata lo denuncia per possesso di anabolizzanti, condannato

Denunciato dalla ex per ricettazione di anabolizzanti, finisce condannato ad un anno di reclusione (con pena sospesa).

L’amore e la collaborazione lavorativa era finita nel peggiore dei modi, con liti e ripicche. Tra le tante denunce, tra cui l’appropriazione di computer e una moto, c’era anche quella per l’utilizzo di medicinali che abbinati alla palestra trasformano il fisico. A corredo della denuncia anche una serie di foto prescrizioni mediche e di scatole di farmaci che l’uomo avrebbe acquistati all’estero attraverso internet.

Così un perugino è finito sotto processo per la mancata divisione di alcuni beni con la ex compagna (per questo reato, però, dopo la restituzione dei beni è stato assolto) e per uno strano utilizzo di anabolizzanti per un fisico da competizione.

L’uomo, difeso dagli avvocati Stefano Bagianti e Paolo Fantusati (in udienza Michele Rotunno), era accusato di aver comperato, utilizzato e smerciato una lunga serie di prodotti farmacologici e anabolizzanti non in vendita in Italia ed espressamente vietati dalle leggi.

Con il rito abbreviato l’uomo è stato condannato ad 1 anno con pena sospesa. La ex si era costituita parte civili tramite l’avvocato Alessandro Scarongella.