Il dono al Conservatorio Morlacchi di Perugia: il busto del celebre musicista Rossini

Gli eredi Mignini offrono una scultura che rappresenta il musicista pesarese Gioacchino Rossini, opera di un loro antenato, lo scultore Venusto Mignini.Il busto è stato donato al Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi”, in occasione di un doppio avvenimento: l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018 e il fatto che quello corrente è anche l’anno delle Celebrazioni Rossiniane!

Dice Fedora Boco, ex bibliotecaria dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” (e memoria storica di opere e artisti del nostro territorio e non solo): “È possibile ammirare altre sue opere al cimitero monumentale della nostra città: il monumento Fiorini Pacioselli (1908), quello Tiriduzzi-Bavicchi (1910) e il celebre Bonacci-Brunamonti (1914). Risale al 1911 il busto a Gentile da Fabriano (Università degli Studi). Del 1919 è la lapide con medaglione a Cesare Fani, in via Mazzini, mentre nel 1920 Mignini è tra gli artisti che inviano lavori per la mostra d'arte Moderna in allestimento alla sala dei Notari. Del 1923 è un'altra lapide, anch'essa con medaglioni, dedicata ai fratelli Carlo e Domenico Bruschi, nella via omonima”.

Via social, la signora Anna Maria Rossini Bondi dice di possedere, dello stesso autore, i busti dei bisnonni del marito Nazareno, conservati “con grande devozione”.La signora Manuela è moglie del rettore dello Studium perusinum Franco Moriconi e sorella del magistrato Giuliano. La famiglia ha rinunciato volentieri all’opera per renderla fruibile ad allievi e frequentatori del nostro Conservatorio.Il busto, formato in gesso, è di particolare interesse, poiché il musicista viene rappresentato non in posa ufficiale e atteggiata, ma l’artista è riuscito a coglierne il carattere ironico e il fare arguto.