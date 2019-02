Insulti e botte all'automobilista che va troppo piano, denunciata e processata

La violenza non ha genere e, a volte, le donne, sanno essere molto cattive. Nel caso in questione, però, una signora, difesa dall’avvocato Cristian Giorni, deve rispondere di comportamenti violenti e ingiuriosi davanti al giudice. La vittima, un uomo, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Andrea Bellachioma.

Siamo alla periferia di Perugia, in una strada molto trafficata. Un uomo è alla guida della sua vettura e deve uscire a marcia indietro da un parcheggio. Arriva un’altra auto, il conducente si ferma e fa segno all’altro di fare manovra, così può subentrare nel posto. Sopraggiunge una terza vettura, quella guidata dalla donna, la quale inizia a suonare e lampeggiare. Mentre le prime due auto concludono la manovra la signora supera tutti e dal finestrino mostra il terzo dito della mano destra.

Poco dopo la signora e l’uomo si incontrano di nuovo. Questa volta a parti invertite. L’uomo percorre la via principale, la donna esce da un parcheggio, senza fare lo stop e urtando la vettura dell’altro.

Il proprietario dell’auto colpita scende per verificare i danni e viene investito dall’aggressività della donna. Per non far degenerare la situazione l’uomo risale in auto, dopo aver preso il numero di targa e prova ad allontanarsi, ma viene inseguito dalla signora che lampeggia e suona il clacson.

Quando l’uomo si ferma in una piazzola e scende dall’auto la donna lo investe e, una volta scesa dalla vettura, lo insulta e lo graffia al volto. L’automobilista si chiude in auto fino all’arrivo dei carabinieri.

Per la signora arriva una denuncia per violenza privata e il processo.