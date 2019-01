Donna ustionata mentre accende il camino, trasportata a Cesena in elicottero

Una donna di 79 anni di Fratta Todina è stata ricoverata al Pronto soccorso di Pantalla per ustioni sul 50% del corpo. Dopo essere stata medicata è stata immediatamente trasferita a Perugia per ulteriori accertamenti e interventi medico-sanitari.

La donna si è ustionata mentre cercava di accendere il fuoco con un’esca liquida. Il ritorno di fiamma l’ha investita. Al Pronto soccorso di Pantalla i medici hanno deciso di trasferirla a Perugia per ulteriori medicazioni e consulti medici.

Il personale medico del Santa Maria della Misericordia ha deciso per il trasferimenti immediato, in eliambulanza, all’ospedale di Cesena al centro per ustionati.

Le condizioni della donna non sono gravi e non è in pericolo di vita.