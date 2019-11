Donna gravemente ustionata a causa di una sigaretta: il nuovo bollettino medico

E' in Rianimazione a Perugia la donna di 55 anni che è rimasta gravemente ustionata a causa di una sigaretta che, per dinamiche da accertare, ha mandato a fuoco il pigiama; le fiamme in pochi secondi si sono sparse su tutto il corpo. La donna era ricoverata in ospedale ad Assisi e approfittando della notte aveva deciso di concedersi una fumata appostandosi su una finestra del nosocomio.

L'allarme anti-incendio ha fatto arrivare subito medici e infermieri che hanno spento il fuoco ma le ustioni sono apparse subito gravissime. Da qui il trasferimento a Perugia della 55enne. Il bollettino medico di oggi pomeriggio non è all'insegna dell'ottimismo: “particolarmente critica la situazione e confermata la prognosi riservata". La donna aveva ricevuto le prime cure nella sala rossa del pronto soccorso di Perugia da una equipe di rianimatori e dermatologici che hanno accertato l’entità delle ustioni, estese a circa l’80% del corpo. Non viene escluso che il trasferimento in un centro specializzato possa avvenire in tempi brevi.