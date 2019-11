Ferite troppo gravi, è morta la donna rimasta ustionata ad Assisi

Non ce l’ha fatta la donna trasferita dall’ospedale di Assisi a quello di Perugia nella mattinata di sabato dopo che era rimasta ustionata dalle fiamme sprigionate dalla vestaglia.

Troppo gravi le ustioni per circa l’80 per cento del corpo, di II e III grado, condizioni tanto gravi da non essere trasferita in un centro specializzato.

La donna è deceduta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, nella struttura delle Rianimazione. E’ stata la stessa direzione medica ad averne notizia dai medici in servizio presso la stessa struttura.

I familiari della donna hanno già sporto una denuncia al Posto fisso di Polizia affinché vengano svolti accertamenti sull'incidente.

Secondo la ricostruzione dei fatti la donna, ricoverata ad Assisi, si sarebbe portata sul balcone per fumare una sigaretta. Il mozzicone avrebbe incendiato la vestaglia (o il pigiama) e le fiamme avrebbero avvolto la signora, provocando le gravissime ustioni.