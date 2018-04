Tragedia a Pasquetta, donna trovata morta in casa: inutili i soccorsi

Tragedia nella giornata di ieri, lunedì di Pasquetta. Una donna di 86 anni è stata ritrovata ormai senza vita all'interno della sua abitazione a Spoleto, nella frazione di Bazzano. A fare la drammatica scoperta, sono stati i vigili del fuoco, allertati dopo che la donna non rispondeva a un parente. Il telefono dell'86enne squillava, ma senza risposta: ed è così che è scattato l'allarme. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, sopraggiunto - secondo una prima ricostruzione - per cause naturali.