Vuole farla finita, ma i soccorritori arrivano in tempo: salvata in extremis

Ha cercato di porre fine alla sua vita, compiendo un gesto estremo, ma i soccorritori sono riusciti ad intervenire in tempo ed a salvarla Un salvataggio in extremis, quello da parte dei vigili del fuoco di Terni, che una volta ricevuto l'allarme, sono riusciti ad entrare nell'abitazione della donna. E' accaduto nella tarda serata di ieri, in un'abitazione del ternano. Una volta entrati, i vigili del fuoco hanno notato la donna in bagno e sono immediatamente intervenuti, salvandole così la vita.