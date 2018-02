Sorprende alle spalle una donna per scipparla, ferita e trasportata in ospedale: indagini in corso

L'ha sorpresa alle spalle, in pieno pomeriggio, con l'intento di portarle via la borsa. Attimi di paura per una donna di 59 anni, intorno alle 18 di ieri in centro a Città di Castello. La 59enne è rimasta vittima di uno scippatore che dopo essersi avvicinato a lei, l'ha strattonata per sfilarle la borsetta con tutti i suoi oggetti personali. La donna è caduta a terra, ferendosi a una spalla ed è stata trasportata in ospedale per tutte le cure del caso. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Città di Castello, che stanno cercando - anche attraverso alcune telecamere della zona - di risalire all'autore dello scippo.