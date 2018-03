Malata di sclerosi multipla muore dopo la digiuno-terapia: medico indagato per omicidio colposo, dubbi sulla dieta

Rimangono ancora interrogativi sulla dieta (digiuno terapia) a cui il medico chirurgo Massimo Melelli Roia aveva sottoposto la paziente Carmela Di Muro, deceduta lo scorso giugno a causa di una “massiva emorragia intestinale” e che lo aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati per “omicidio” colposo”. La donna, dalla Sardegna era arrivata a Perugia per provare una cura alternativa per combattere contro i sintomi di una malattia invalidante che le era stata diagnosticata nel 2014.

Nella consulenza tecnica medico - legale affidata dalla procura ai medici Marco Di Paolo e Gabriele Siciliano dell’Università di Pisa, “non sono allo stato attuale disponibili evidenze univoche e conclusive a suffragio di una chiara e incontestabile associazione patogenetica tra i due fattori”, nonostante alcuni dubbi rimangono in ordine a un eventuale ruolo del regime dietetico imposto dal medico Melelli Roia.

Nella relazione depositata nelle scorse ore dai consulenti della procura, i medici spiegano che “in letteratura esistono suggestive associazioni tra un digiuno protratto e una eventuale conseguente patologia ulcerativa duodenale, ma allo stato attuale “l’associazione causale tra digiuno – terapia e malattia emorragica duodenale non poggia su sufficientemente solide e dimostrative evidenze medico – scientifiche”.

I medici Marco Di Paolo e Gabriele Siciliano, “chiamati” a rispondere se ci fossero nessi causali tra la digiuno terapia, l’agopuntura e l’idrocolonterapia a cui la paziente - già affetta da sclerosi multipla - era stata sottoposta e la morte sopraggiunta a seguito di un’ulcera duodenale, spiegano come nessun ruolo causale o concausale può essere stato svolto dall’agopuntura e dall’idrocolonterapia, né dalla sospensione “immotivata” del farmaco standard dal momento che non essendo una terapia salva vita, la sospensione (secondo gli specialisti) non avrebbe avuto alcun rilievo.

Il medico chirurgo, difeso dall’avvocato Giacomo Chiuchini del foro di Arezzo e supportato dal medico legale Sergio Pantuso Scalise, ha sempre ribadito la correttezza del suo operato, forte della sua ventennale esperienza sul campo. La famiglia Di Muro è invece rappresentata dall’avvocato Alberto Maria Onori.