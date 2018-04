Tragedia a Perugia, si allontana da casa e sparisce: donna trovata morta

Non c'è stato purtroppo nulla da fare per una donna di 50 anni, italiana, allontanatasi da casa il giorno prima senza dare più notizie di sè. E' stata ritrovata ormai senza vita all'interno di una tenuta di ulivi nel quartiere di San Marco, periferia di Perugia, dopo l'allarme lanciato da un passante. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, domenica 22 aprile: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Perugia e il 118, ma per la donna ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. la pista seguita dagli inquirenti è quella di un estremo gesto volontario della 50enne.