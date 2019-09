Tragedia a Perugia, donna trovata morta in un'auto lungo la Perugia-Ancona

Trovata morta in un'auto. E' successo dopo le 17 di domenica 29 settembre, in un'area di servizio della Perugia-Ancona, all'altezza di Ripa, poco prima dello svincolo per Pianello della superstrada.

Il corpo senza vita della donna, 69enne, di origini fiorentine, era all'interno di una vettura. E' scattato subito l'allarme, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la polizia stradale. Indagini in corso per chiarire se la donna sia stata vittima di un malore fatale.