Via Mario Angeloni, donna investita mentre attraversa la strada: ferita e soccorsa dal 118

Paura per una donna di 50 anni, che nel pomeriggio di ieri, martedì 8 maggio, è stata investista da un'auto in via Mario Angeloni. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, forse a causa della forte pioggia, la conducente alla guida del mezzo ha centrato la passante che stava attraversando la strada. La donna al volante si è subito fermata, mentre sul posto sono arrivati anche gli agenti del Comparto anti -crimine Umbria Marche, che in quel momento stavano effettuando dei controlli sul territorio. Immediato è scattato l'allarme al 118, che ha provveduto con un'ambulanza a trasportare la donna - rimasta ferita nell'impatto - all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.