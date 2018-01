Perugia, donna investita: è in gravi condizioni, ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Falciata da un'auto in corsa. Intorno alle 18 di martedì 9 gennaio una donna di 85 anni è stata investita a nel centro abitato di Castel del Piano. L'anziana è stata trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. La donna è in gravi condizioni ed è ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in prognosi riservata. Sul posto i vigili del fuoco e i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'incidente.