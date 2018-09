Mamma a spasso con i figli nel bosco, ma cade e si ferisce: scatta l'allarme ai soccorritori

Stava passeggiando nei boschi di Cardona, in Umbria, insieme ai suoi figli minorenni quando ad un tratto si è infortunata dopo una brutta caduta. Si tratta di una 40enne polacca, recuperata dal Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria lungo il sentiero della Fornina. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenute due squadre del Sasu con un sanitario e il personale del 118. La 40enne è stata quindi sottoposta agli accertamenti sanitari del caso e accompagnata fino all'autoambulanza che l'ha trasportata fino all'ospedale. la donna, da quanto si apprende, non è in gravi condizioni.