Coronavirus, primo test negativo al contagio su turista in vacanza ad Assisi. Il Sindaco: "Buona notizia per la nostra comunità"

"Il test sarà ripetuto nelle prossime ore secondo quanto previsto dal protocollo sanitario ma la notizia dell’accertamento negativo è indubbiamente una bella notizia per la diretta interessata e anche per la comunità assisana". Lo ha affermato il sindaco di Assisi Stefania Proietti dopo la conferma da parte delle sanità regionale sulla turista che si trova in isolamento al reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Perugia. Nel primo pomeriggio la donna, in vacanza ad Assisi, che avrebbe avuto contatti con soggetti sottoposti ad accertamenti disposti dalla Asl di Lodi, è stata raggiunta dall’ambulanza in una struttura turistica del centro storico e trasferita al nosocomio del capoluogo.

Il sindaco Stefania Proietti, che ha seguito momento per momento l’evolversi della vicenda, negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli ha dato immediata disposizione per allestire, se pure a titolo precauzionale, il Centro operativo comunale (Coc) dove insieme alla struttura il caso è stato monitorato senza sosta, in stretto contatto con la task force regionale in riunione permanente presso il centro di protezione civile di Foligno.

Il Comune di Assisi ha immediatamente eseguito tutte le procedure, secondo i protocolli della Protezione civile nazionale, che per fortuna si sono rivelate solo cautelative dato l’esito positivo della vicenda.

"Ribadisco - ha scritto il sindaco - l’invito alla cittadinanza e ai turisti ad adottare le norme igienico-sanitarie suggerite dal ministero della Salute e raccomanda, in presenza di dubbi e sintomi, di non recarsi presso ambulatori o strutture sanitarie ma contattare il proprio medico o i numeri telefonici di riferimento (1500 e 800636363 attivi 24 ore su 24)".