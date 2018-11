Il compagno le stacca un orecchio a morsi: operata in Umbria, i medici le ricostruiscono il padiglione

Operata in Umbria. È stata operata oggi, lunedì 26 novembre, la ragazza che ieri, a Cattolica, ha subito l’amputazione subtotale del padiglione auricolare destro con un morso da parte del compagno. La paziente non è stata trattata nella sede dell’episodio, ma è stata ricoverata presso il Centro di riferimento della USL Umbria 1 per il trattamento delle ferite difficili, situato all’Ospedale di Assisi, un’eccellenza della sanità umbra. La paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico durante il quale è stato ricostruito completamente lo scheletro cartilageneo del padiglione auricolare, sono stati allestiti dei lembi dermocutanei per la copertura dello scheletro neoformato.

L’equipe operatoria è composta dai chirurghi plastici Marino Cordellini, responsabile della struttura, dalla dottoressa Chiara Sannipoli, la dottoressa Lavinia Ceccaccio, il dottor Marco Felici, dagli anestesisti Marta Beffa, Sonia Sarritzu e dagli infermieri Tiffany Falcinelli, Patrizia Susta, Stefania Calisti, Anna Rita Orfini.

“L’intervento è pienamente riuscito e consentirà alla paziente il ripristino strutturale e morfologico dell’orecchio – ha dichiarato il dottor Marino Cordellini – Adesso rimarrà in osservazione per alcuni giorni e ci auguriamo che l’intervento possa contribuire a far dimenticare alla signora il drammatico episodio avvenuto proprio nella ricorrenza della prevenzione della violenza sulle donne”.