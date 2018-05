Muore dopo tragico incidente a Deruta, donati gli organi: reni e fegato salvano tre pazienti

Un uomo ed una donna rispettivamente di 69 e 67 anni,residente in Umbra, d'ora in avanti non saranno più costretti alla dialisi, alla quale erano costretti da tempo, grazie al trapianto di rene cui sono stati sottoposti nella giornata di domenica 27 maggio da parte di una equipe multidisciplinare del S.Maria della Misericordia, con il coordinamento del centro regionale trapianti diretto dal Dr.Atanassios Dovas.

I due interventi chirurgici, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia , sono stati eseguiti da una equipe di chirurgia generale e vascolare dei dottori Paolo Baccari e Massimo Lenti, coadiuvati dal Dr.Gianfranco Carlini e dalla anestesista Chiara Fiandra, mentre del gruppo multispecialistico di strumentisti e infermieri del blocco operatorio "Vittorio Trancanelli hanno fatto parte Alberto Calascione, Emiliano Mercantini, Chiara Alfonsi e Fabiola Paoloni).

I prelievi di reni e fegato erano stato effettuati dopo il periodo di osservazione dopo la morte cerebrale della donna di 67 anni rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nella giornata di venerdì nel comune di Deruta, è trasferita nel reparto di Rianimazione, in gravissime condizioni. Sempre nella mattinata di domenica un equipe di chirurghi dell'ospedale "Agostino Gemelli" aveva effettuato il prelievo di fegato, organo compatibile per un paziente in attesa di trapianto e ricoverato presso il nosocomio romano.