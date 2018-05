Per non dimenticare: cerimonia per i 12 anni dalla morte del carabiniere - eroe ucciso a Umbertide

Perugia non dimentica il sacrificio dei suoi eroi. E così, a 12 anni di distanza dalla morte del carabiniere Donato Fezzuglio,lunedì 28 maggio si terrà la cerimonia di commemorazione in via Chiusi. La cerimonia avrà inizio alle 10 e cade a 12 anni dall'uccisione del gioane App. Fezzuoglio, avvenuta a Umbertide nel 2006 mentre tentava di sventare una rapina. La cerimonia si svolgerà in Via Chiusi, dove, lo scorso giugno, sono stati intitolati al carabiniere medaglia d’oro al valor militare, il plesso scolastico, la rotatoria e un monumento che ricorda l’impegno dell’Arma nella società. Interverranno le autorità civili e militari.