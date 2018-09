Anniversario scomparsa dell'amato Don Remo, ecco come lo ricorda in un'intervista Fausto Pelliccia

L’amico Fausto Pelliccia, dopo aver letto il mio ricordo di don Remo Bistoni sul nostro giornale, ci invia l’intervista che segue, effettuata il 16 luglio del 2013. In essa, monsignor Remo Bistoni ripercorre a volo d’angelo aspetti privati della propria esistenza e narra spigolature di esperienza sacerdotale. La offriamo volentieri ai lettori.

“Sono nato il 21.04.1924 ad Arezzo in Toscana, ho finito ottantanove anni nell’ultimo Natale di Roma. Il mio babbo lavorava ai Tabacchi ed essendo molto esperto (era un verificatore), ebbe l’incarico di venire a Perugia per guidare per un po’ di tempo la campagna Tiberina, dove c’erano grandi coltivazioni di tabacco. D’inverno lavorava negli uffici che si trovavano nel palazzo del teatro Turreno e d’estate nelle campagne a svolgere il suo compito di controllore e verificatore. A quei tempi si contavano le foglie, sia la foglia in se stessa, sia il distacco della foglia e le due cose dovevano corrispondere. Il 10.01.1933 sono arrivato a Perugia con mio padre Vito e mia madre Angiola Matteucci. Avevo appena nove anni quando siamo giunti in questa città, pertanto per me è stato come essere nato a Perugia. Fui accolto molto bene come chierichetto nella parrocchia di Sant’Andrea in Porta Santa Susanna. Lì trovai un grosso gruppo di ragazzi molto in gamba, alcuni di questi fecero anche una brillante carriera. Tra tutti ricordo Danilo Accivile (figlio di un Direttore Didattico) diventato Vice-Presidente Agip che lavorava con il famoso fondatore dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Enrico Mattei, ma anche Vittorio Santiccioli, un grosso e stimato ufficiale della Forestale, che curò il rimboschimento e la riforestazione del Monte Subasio e del Monte Tezio.

A Scuola andavo alle Fabretti, ma le mie elementari sono state molto tumultuose, anche a causa di un delicato intervento chirurgico. Poi a tredici anni entrai in Seminario in Via delle Volte a Perugia. La posizione era stupenda perché le finestre erano rivolte in parte verso la Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore e il Comune, e in parte verso le colline di Montelaguardia. In questo posto bellissimo sono rimasto per dodici anni. In seguito, la teologia l’ho appresa e seguita ad Assisi, nel Seminario Regionale Pio XI, che quest’anno celebra il centenario. Quando sono arrivato a Perugia, eravamo in pieno regime fascista. Ricordo che mia madre, dopo l’ennesima convocazione scritta che m’invitava a partecipare alle adunate del sabato, rispose al portatore del messaggio che io ero già in seminario e allora lui prese il foglio e lo strappò. Alcune persone vestivano da fascista anche nei giorni feriali, perché lavoravano negli uffici del partito ed era obbligo portare la divisa. Sul passaggio del fronte a Perugia ho scritto un libro, “Una chiesa presente”, basato sulla testimonianza di tutti i parroci, dei tedeschi in fuga per il ritorno alla loro patria durante l’attraversamento della nostra diocesi. Quest’opera, introdotta dal Vescovo Monsignor Chiaretti e dal comunista Raffaele Rossi, è stata finanziata dalla Regione perché ritenuta di valore storico. La capacità diplomatica dell’allora Vescovo Mario Vianello di Perugia e del cappellano delle carceri don Ettore Minestrini (già parroco di San Marco e autore della costruzione della chiesa con le offerte di mattoni da parte della popolazione), che tenevano contatti sia con Roma che con il Prefetto Rocchi di Perugia, riuscirono a far evitare inutili spargimenti di sangue nel nostro territorio, con la sola eccezione di Mario Grecchi a Marsciano. Mario Grecchi purtroppo è stato fatto prigioniero, ma aveva delle ferite per cui non ha potuto negare di aver partecipato all’ultimo tafferuglio in cui erano morti dei tedeschi. Don Arsenio Ambrosi, parroco di Borghetto di Prepo, andò ad assisterlo e fece una preparazione alla morte veramente bella, che io racconto in un altro libro intitolato “Arsenio Ambrosi”. Per arrivare ai tempi nostri, mi dispiace che nella chiesa di Santa Caterina non si può più entrare liberamente, a causa della gestione affidata dalla Regione ad una fondazione. Peccato perché lì dentro ci sono degli affreschi bellissimi e su questo fatto nessuno ha reclamato. Per questo abuso dovevano scendere in piazza a protestare i parroci e la popolazione. Sono stato ordinato sacerdote nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia il 29.06.1948. Ho seguito con passione il settore giovanile dell’Azione Cattolica ed ho fatto l’insegnante di religione. Per tanti anni sono stato cappellano dello stabilimento della Perugina, ho guidato il settimanale regionale LA VOCE e ho collaborato con la radio diocesana Augusta Perusia – oggi Umbria Radio. Ho scritto libri di poesie e di profili biografici, ma sono stato anche uno dei fondatori dell’associazione “Amici del Malawi”. Il 20 giugno 2009 sono stato insignito del prestigioso riconoscimento civile con l’Iscrizione all’Albo d’Oro della Città di Perugia. Ho accettato di buon grado questa intervista (anche se ho quasi novant’anni e la salute mi costringe spesso a stare seduto), perché da molto tempo abito in Via Acquacotta di Ponte d’Oddi e per questo mi sento un po’ paesano anch’io”.

Intervista di Fausto Pelliccia