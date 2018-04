Don Matteo 11, attesa per il gran finale di stagione: Terence Hill torna in Umbria

Sold out l'evento organizzato per il finale di stagione di Don Matteo 11. In meno di 48 ore sono stati prenotati tutti i posti disponibili al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e in Largo Beniamino Gigli, dove verrà posizionato un mezzo mobile della Rai dotato di maxischermo per la proiezione esterna.

Giovedì 19 aprile Terence Hill, insieme al cast della serie più amata della tv italiana, sarà infatti a Spoleto per partecipare alla proiezione degli ultimi due episodi dell'undicesima stagione. All'evento saranno presenti anche Matilde e Luca Bernabei, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato della Lux Vide, i rappresentanti istituzionali del Comune di Spoleto, della Regione Umbria, la Rai e l'Arma dei Carabinieri. Prevista anche la presenza dei registi e dei tecnici che hanno lavorato a Don Matteo 11.

Coloro che hanno prenotato dovranno ritirare i voucher all'Ufficio del Turismo del Comune di Spoleto in Largo Ferrer (Corso Mazzini) giovedì 19 aprile dalle ore 10.30 alle ore 20.00 (l'ufficio farà orario continuato), comunicando i nominativi delle persone per cui è stata effettuata la prenotazione.

Per quanti assisteranno alla proiezione in Largo Beniamino Gigli, l'accesso all'area sarà consentito a partire dalle ore 19.00 (i punti di ingresso saranno in via Filitteria e via Vaita Sant'Andrea), mentre per coloro che hanno il posto prenotato al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti l’ingresso sarà possibile dalle ore 20.00 (tre i punti di ingresso: via Filitteria, via Vaita Sant'Andrea e l'uscita del Teatro Nuovo della Mobilità Alternativa). Il percorso meccanizzato della Posterna resterà aperto fino alle ore 01.00 di venerdì 20 aprile.