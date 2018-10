Dopo le accuse di molestie sessuali e 5 anni lontano dalla Chiesa, arriva la decisione per Don Lucio Gatti

Dopo un patteggiamento a due anni di reclusione con pena sospesa e cinque anni di sospensione dal sacerdozio, Don Lucio Gatti , ex parroco di Cenerente, sceglie di tornare alla vita laica. Ad annunciarlo, in una nota, è la Curia arcivescovile di Perugia-Città della Pieve. Don Lucio, ex numero uno della Caritas umbra, era finito al centro di un' inchiesta con l’accusa di violenza sessuale su alcuni ragazzi all’epoca dei fatti ospiti nelle strutture da lui gestite.

Molestie sessuali in comunità, Don Lucio Gatti patteggia due anni di pena: sospesa

Dopo la burrasca, il patteggiamento e cinque anni lontano dalla Chiesa, Don Lucio ha deciso di rinunciare allo stato clericale - come previsto dal Codice di diritto canonico - chiedendo e ottenendo da papa Francesco di tornare alla vita laica, con dispensa dagli obblighi provenienti dalla sacra ordinazione ricevuta il 1 giugno 1996. “La Chiesa Perusino-Pievese, che ha generato don Lucio al sacerdozio, accoglie con sincero rispetto il suo gesto e assicura la sua preghiera”.

Molestie in comunità, udienza preliminare in vista per Don Lucio: lo accusano in cinque