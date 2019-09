Si apposta sotto casa della ex, filma i suoi movimenti e la riempie di insulti: scatta il divieto di avvicinamento

Insulti e minacce nei confronti della ex. Condotte persecutorie sfociate anche, in alcuni casi, in lesioni personali. Parole oscene, messaggi con lo stesso tenore inviati ripetutamente al cellulare della donna, appostamenti sotto casa. Un incubo terminato con la decisione del giudice del tribunale di Spoleto, su richiesta della procura, di vietare all’indagato di avvicinarsi alla ex e al figlio, e ai luoghi da loro frequentati.

Siamo a gennaio di quest’anno quando l’uomo, in una occasione, filma e fotografa i movimenti della ex compagna dopo essersi fermato sotto casa sua. Passa un mese ed ecco che, dopo averle rivolto epiteti e insulti, la colpisce alle gambe per poi scaraventarla contro il muro e cagionarle ferite giudicate guaribili in 12 giorni. Tra gli episodi contestati all’indagato (protratti da gennaio fino ad agosto) c’è anche quello di aver suonato il citofono di casa della ex nel cuore della notte, ripetutamente, anche in quel caso apostrofandola con parole volgari e brutali. Una presenza costante e “ingombrante”, quella denunciata dalla donna. In un altro episodio si sarebbe presentato questa volta a casa dell'attuale compagno della ex e, una volta in auto, avrebbe tentato di targliargli la strada.

E ancora mail di insulti, messaggi continui sulla chat, minacce. In tribunale è ancora pendente un procedimento per reati analoghi, ma intanto la donna è stata costretta a presentare una nuova denuncia per i comportamenti dell’ex che gli sono valsi, da parte del gip del tribunale di Spoleto, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.