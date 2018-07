Sigilli al centro Boeri di Norcia: la Cassazione annulla il sequestro della struttura

Il centro polivalente di Norcia progettato dall’archistar Stefano Boeri è stato dissequestrato. A decidere in merito al ricorso presentato dal Comune di Norcia, sono stati i supremi giudici della terza sezione della Cassazione, che si sono pronunciati dopo qualche giorno di camera di consiglio annullando il provvedimento di sequestro della struttura polivalente e rimandando gli atti al tribunale di Spoleto.

Gli avvocati difensori Massimo Marcucci e Luisa di Curzio avevano impugnato il ricorso con cui il gip – su richiesta della procura - aveva disposto i sigilli per la struttura a marzo. Sia al sindaco Alemanno che all'architetto Stefano Boeri è stata contestata la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro "in assenza del necessario permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica" perché- secondo gli inquirenti - il centro dell'archistar Boeri avrebbe "carattere definitivo, non ti temporaneità".