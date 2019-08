Disordini a Perugia, task-force contro i clan dello spaccio: controlli, espulsioni e tolleranza zero su alcol

Espulsioni, controlli mirati delle forze dell'ordine su tutto il centro storico e controlli anti-alcol. E' questa la strategia emersa in Prefettura - nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - dopo i disordini, le risse, gli atti vandali messi in atto dai clan della spaccio che stanno rialzando la testa dopo un periodo di semi-tregua.

"Al fine di assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza, è stato convenuto di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado. Verranno immediatamente programmati capillari, costanti servizi straordinari di controllo del territorio, da effettuarsi a cura di tutte le Forze di Polizia nonché con il concorso della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale, che interesseranno le aree ritenute maggiormente a rischio per quanto concerne soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti".

A questa strategia si affiancheranno i controlli di carattere amministrativo sugli esercizi commerciali, "volti ad accertare il rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare in materia di vendita e somministrazione di alcolici". Dalla Prefettura arriva la conferma della massima celerità per le espulsioni di clandestini e stranieri pregiudicati. "Dal 1° giugno, sono stati finora adottati complessivamente 62 provvedimenti prefettizi di espulsione di stranieri irregolari". Ben venti al mese.