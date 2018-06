Il Questore di Perugia non fa sconti: nella disco dove si balla latino-americano troppa violenza, chiusa disco

Un locale specializzato in musica e balli latino americani, alle porte di Perugia, è stato chiuso per 15 giorni dal Questore a causa dall’escalation di episodi di violenza succedutisi nel tempo e "verificatisi tutti o all’interno o immediatamente nei pressi del locale." In particolare, l’ultimo episodio, si è verificato a giugno quando le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire dopo che un cliente è stato preso a bottigliate da un altro avventore. Ma questa è sola la punta di ice-berg: nel 2017, a meta anno, mega rissa tra giovanissimi completamenti ubriachi.

Altra aggressione registrata a danno di un ecuadoregno da parte di una coppia di magrebini: lo straniero è stato trasportato in ambulanza dal 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Maria Della Misericordia dove stato giudicato guaribile in 30 giorni. Nel dossier del Questore figurano altre 4 referti medici sempre per risse o aggressioni varie. Dopo il blocco di 15 giorni, al prossimo episodio di violenza il Questore valuterà la revoca definitiva della licenza commerciale.