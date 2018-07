Sparisce preziosa e costosissima collezione di dischi in vinile: affittuario contro padrone, la sentenza

Una collezione di dischi in vinile dal valore stimato di circa 40mila euro sparita nel nulla e un’accusa, per il proprietario dell’immobile da dove sarebbe stata trafugata la preziosa raccolta, di furto in abitazione. Oggi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata a suo carico dalla procura e l’ammissione al rito abbreviato condizionato all’escussione di alcuni testi – è stato assolto dal gup Piercarlo Frabotta perché il fatto non sussiste.

Tutto sarebbe nato a seguito di una denuncia contro ignoti che il collezionista dei dischi - che abitava nell’abitazione concessa in comodato dall’imputato - aveva sporto nell’agosto del 2015 di ritorno dalle vacanze. Da lì, infatti l’amara sorpresa: i circa mille pezzi che il collezionista aveva accumulato grazie alla passione per la radio e per gli anni d’oro del rock , erano spariti.

Dopo la denuncia di scomparsa, a finire sotto accusa è stato il padrone dell'abitazione “per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una collezione di circa mille pezzi che asportava dall'interno dell'abitazione, nella quale si introduceva".

Il proprietario di casa aveva chiesto le chiavi dell'appartamento per la certificazione energetica che sarebbe servita all’agenzia immobiliare per poter riposizionare l’immobile sul mercato e affittarlo dato che il collezionista avrebbe dovuto trovare un’altra soluzione abitativa. Lavori questi, poi posticipati dal momento che la casa si sarebbe liberata presto.

Per l’imputato, oggi assolto da ogni addebito con formula piena, era scattata anche una perquisizione dall’esito negativo mentre la difesa –avvocato Gabriele Caforio – tramite documentazione e testimonianze ha potuto far appurare la totale estraneità del suo assistito. La parte offesa si era costituita parte civile con l’avvocato Arturo Bonsignore.